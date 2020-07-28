Создание государственного "почтового" банка: НАПК проверит закон

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверит законопроект, предусматривающий создание государственного "почтового" банка, на коррупционные риски. Соответствующий документ парламент одобрил за основу в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Указано, что агентство провело мониторинг проектов нормативно-правовых актов, в ходе которого обнаружило, что этот проект содержит признаки коррупционных факторов. По поводу его получена информация об угрозах и возможных нарушениях закона "О предотвращении коррупции".

Агентство предоставит результаты экспертизы и рекомендации по устранению факторов, способствующих коррупции, соответствующим комитетам Верховной рады для доработки документа перед вторым чтением.

Напомним, в мае Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых услугах в области почтовой связи", за него проголосовали 232 нардепа.

Как писало РБК-Украина, Нацбанк выступил против предложения народных депутатов разрешить государственной "Укрпочте" предоставлять банковские услуги.

Отметим также, тарифы АО "Укрпочта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 года выросли на 10-12,5%.