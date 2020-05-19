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Рада сделала шаг к созданию государственного "почтового" банка

Новости » Политика     19.05.2020 - 13:31
Рада сделала шаг к созданию государственного "почтового" банка
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом определяется перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять "Укрпочта"

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых услугах в области почтовой связи". За документ проголосовали 232 нардепа.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Документом, в частности, вводится система почтовых счетов, вводится термин "почтовый счет", определяется перечень финансовых услуг, который сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта", среди которых:

  • открытие и ведение почтовых счетов,
  • проведение расчетных банковских операций,
  • выпуск и обслуживание платежных карт,
  • привлечение средств физических и юридических лиц.

Напомним, ранее Национальный банк Украины выступил против предложения народных депутатов разрешить государственной "Укрпочте" предоставлять банковские услуги. Такая инициатива предусмотрена законопроектами №2788-д и №2788.

Как писало РБК-Украина, тарифы АО "Укрпочта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 года выросли на 10-12,5%.

Отметим также, по данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины УкрпочтаВерховная Рада
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