Рада сделала шаг к созданию государственного "почтового" банка

Проектом определяется перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять "Укрпочта"
Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых услугах в области почтовой связи". За документ проголосовали 232 нардепа.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Документом, в частности, вводится система почтовых счетов, вводится термин "почтовый счет", определяется перечень финансовых услуг, который сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта", среди которых:
Напомним, ранее Национальный банк Украины выступил против предложения народных депутатов разрешить государственной "Укрпочте" предоставлять банковские услуги. Такая инициатива предусмотрена законопроектами №2788-д и №2788.
Как писало РБК-Украина, тарифы АО "Укрпочта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 года выросли на 10-12,5%.
Отметим также, по данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года.
Автор: Юлия Струк