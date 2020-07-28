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Створення державного "поштового" банку: НАЗК перевірить закон

Автор: Юлія Струк

Документ перевірять на корупційні ризики

Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) перевірить відповідність законопроекту, який передбачає створення державного "поштового" банку, на корупційні ризики. Відповідний документ парламент схвалив за основу в першому читанні.

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Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначено, що агентство провело моніторинг проектів нормативно-правових актів, у ході якого виявило, що цей проект містить ознаки корупційних чинників. З приводу його отримана інформація про погрози і можливі порушення закону "Про запобігання корупції".

Агентство надасть результати експертизи та рекомендації щодо усунення чинників, що сприяють корупції, відповідним комітетам Верховної ради для доопрацювання документа перед другим читанням.

Нагадаємо, в травні Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про фінансові послуги в галузі поштового зв'язку", за нього проголосували 232 нардепи.

Як писало РБК-Україна, Нацбанк виступив проти пропозиції народних депутатів дозволити державної "Укрпошті" надавати банківські послуги.

Відзначимо також, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%.

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