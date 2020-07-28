Створення державного "поштового" банку: НАЗК перевірить закон

Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) перевірить відповідність законопроекту, який передбачає створення державного "поштового" банку, на корупційні ризики. Відповідний документ парламент схвалив за основу в першому читанні.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначено, що агентство провело моніторинг проектів нормативно-правових актів, у ході якого виявило, що цей проект містить ознаки корупційних чинників. З приводу його отримана інформація про погрози і можливі порушення закону "Про запобігання корупції".

Агентство надасть результати експертизи та рекомендації щодо усунення чинників, що сприяють корупції, відповідним комітетам Верховної ради для доопрацювання документа перед другим читанням.

Нагадаємо, в травні Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про фінансові послуги в галузі поштового зв'язку", за нього проголосували 232 нардепи.

Як писало РБК-Україна, Нацбанк виступив проти пропозиції народних депутатів дозволити державної "Укрпошті" надавати банківські послуги.

Відзначимо також, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%.