Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси

Россия и Беларусь ускоренными темпами создают "Союзное государство". Что это такое, чем "интеграция" соседей угрожает Украине и можно ли утверждать, что Лукашенко "сдает" страну Путину – ниже в материале РБК-Украина.

"Мы если и придем с севера к вам, – я хочу, чтобы это услышали некоторые военные в Украине, – то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках", – заявил Александр Лукашенко в октябре 2018 года.

После выборов прошлого года, жестокого разгона протестов и масштабных репрессий Лукашенко лишился легитимности в глазах Запада. Украина эту позицию, по сути, поддержала. Так что месяц назад Лукашенко уже заявил, что "трактор остается в силе, если только украинцы не ступят с оружием на нашу землю". И параллельно в адрес Киева посыпались обвинения в поставке вооружения белорусской оппозиции и подготовке боевиков.

Несложно представить сценарий, при котором эти претензии могут перерасти в "защитные" агрессивные действия. С учетом того, что сближение Беларуси с Россией после западных санкций в рамках "Союзного государства" пошло ускоренными темпами, Украина рискует получить еще один фронт на северной границе.

И не обязательно военный, ведь "интеграция" соседей охватывает также энергетику, экономику и политическое управление. Но при условии, что Лукашенко реально отступит со своих позиций – "поглощению" со стороны России он сопротивлялся десятилетиями.

Союз нарушимый

"Союзное государство России и Беларуси" появилось еще во второй половине 1990-х годов, после подписания серии двусторонних договоров между Москвой и Минском. Оно предусматривает не только экономическое сближение двух государств, но и образование наднациональных органов, от парламента до счетной палаты. По сути, речь шла о слиянии РФ и Беларуси в одно государство.

Примечательно, что тогда Лукашенко выглядел даже больше заинтересованным в политическом объединении, чем российские власти. Говорили о его амбициях возглавить создаваемое "Союзное государство" – и на фоне дряхлеющего президента РФ Бориса Ельцина белорусский лидер действительно выглядел весьма неплохо.

Лукашенко планировал возглавить "Союзное государство" еще в 90-ых (фото: GettyImages)

Конечно, после того, как хозяином Кремля стал Владимир Путин, стало понятно, что никаких перспектив поуправлять всем "Союзным государством" у Лукашенко не будет. И белорусский президент начал хитроумные маневры вокруг темы интеграции, продолжающиеся и до сих пор.

По сути, они сводились к получению каких-то конкретных экономических бонусов от дружбы с РФ уже сейчас, в обмен на размытые обещания интегрироваться с Россией когда-то в будущем. Много лет такая практика работала, тем более, что у Лукашенко до прошлого года оставалось и некоторое пространство для геополитического маневра – возможности припугнуть Москву угрозой сблизиться с Западом.

Но после сфальсифицированных выборов и последовавших репрессий единственным союзником Лукашенко остался Кремль, который начал планомерно пользоваться возникшей ситуацией.

Согласованные вчера 28 "союзных программ" интеграции в целом прописаны в очень общих словах. И говорить о сдаче Лукашенко белорусского суверенитета как о свершившемся факте – неправильно.

"Если вы почитаете, что они подписали, там вообще нет ничего об уступках в области суверенитета. Там бесконечные ссылки на "гармонизацию принципов работы", сближение практик, норм, единых рынков (многие из которых уже и так давно созданы). По факту это 28 деклараций о том, что стороны намерены в ближайшие годы – даже не месяцы, а годы – подумать о том, как им сблизиться в разных отраслях экономики", – сказал РБК-Украина белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

Другое дело, что в Москве фактически не скрывают своих дальнейших планов: после экономической интеграции приступить к интеграции политической. "Речь идет о плавном подчинении Беларуси, если не о полной инкорпорации, то о превращении в абсолютно марионеточное государство", – отметил в разговоре с изданием руководитель аналитических проектов информационной компании "Белапан" Александр Класковский.

Лукашенко добивается от Путина финансирования, но избегает полной интеграции (фото: kremlin.ru)

По его словам, в ближайшие несколько лет (а "союзные программы" рассчитаны до 2025 года, некоторые – даже дольше) Лукашенко постарается и далее маневрировать в привычной манере – экономические уступки уже сейчас в обмен на подписания каких-то бумаг. К примеру, вчера удалось договориться о сохранении льготной цены на российский газ для Беларуси и в 2022 году.

"Но Москва уже тоже научена опытом, и строго дозирует свою поддержку. Перетягивание каната будет продолжаться, но Лукашенко будет все сложнее сопротивляться натиску Кремля", – резюмировал Класковский.

Внимание на Север

"Мы осознаем все вызовы, которые сегодня есть. Мы понимаем, что на сегодняшний день Путин делает очень простую вещь – он желает захватить Беларусь и совместно с "братским белорусским народом" ... Но мы все это видим, для нас это не новый вызов, мы все эти вещи прорабатываем довольно давно", – заявил накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Чем такое "поглощение" угрожает украинцам? Даже сейчас Беларусь не является безопасным местом для украинцев. Дело в том, что силовые органы РФ и Беларуси тесно сотрудничают, делятся между собой информацией и оказывают друг другу специфические "услуги".

Так, например, в 2017 году украинский студент Павел Гриб, ехавший на встречу с девушкой в Гомель, пропал после пересечения белорусской границы и нашелся уже в московском СИЗО "Лефортово". В России его обвинили в подготовке теракта. Этот инцидент, хоть получил широкий резонанс, но стал далеко не единственным. Очевидно, что в рамках "интеграции" влияние российских спецслужб на белорусских коллег только усилится.

Россия улучшает совместимость с белорусской армией (фото: facebook.com/mod.mil.rus)

Как и координация вооруженных сил. Россия регулярно проводит в Беларуси военные учения, в рамках которых перебрасывает туда не только живую силу, но и боевую технику. На данном этапе Лукашенко противится созданию российских баз на подконтрольной ему территории, хотя и заявляет, что "в случае необходимости разместит тут всю армию РФ". Учитывая, агрессию на Донбассе и в Крыму, которая длится уже восьмой год, планы соседей на единое "оборонное пространство" не могут не вызывать беспокойства.

"Если объединение произойдет, то Беларусь войдет в состав Российской Федерации, как бы она не называлась, но по статусу она будет не выше федерального округа. Так что фактически мы получим расширение России и еще больше тысячи километров границы с РФ, хоть номинально она будет называться белорусской. Тогда только военный институт будет являться гарантией безопасности Украины. Чем сильнее будет наша армия, тем спокойнее мы будем спать", – сказал изданию военный эксперт Олег Жданов.

По мнению экс-посла Украины в Беларуси Романа Безсмертного, последствия "интеграции" Украина на себе может почувствовать уже в обозримой перспективе.

"В первую очередь, это создание серьезной угрозы Украине, во вторую – Литве, в третью – Польше и другим странам Евросоюза. Белорусь – это плацдарм, который влияет на скандинавские страны, Балтию и т.д. Эти шаги разрушают военно-политический стратегический баланс в Европе. Это и прямая угроза Украине, в том числе и из-за фактического продления границы с РФ на тысячу километров", – сказал изданию Безсмертный.

Как уже писало РБК-Украина, сухопутное наступление со стороны Беларуси реализовать крайне сложно, его затрудняют особенности местности – густые леса и болота. А вот ударная группировка авиации, десанта и ракетных войск на этом направлении может доставить украинской армии значительные проблемы. Однако прямое военное вторжение хоть и возможный, но пока все же теоретический сценарий, и явно не ближайшей перспективы.

Россия может разместить самолеты и ракеты в Беларуси, но Лукашенко пока против (фото: facebook.com/mod.mil.rus)

Хотя градус антиукраинской пропаганды на белорусском телевидении со временем усиливается. И нарративы те же, что и в Москве – вероятно потому, что в разработке контента активно участвуют российские медийщики и технологи. Дрейф Лукашенко в стороны Москвы по чувствительным вопросам Крыма и Донбасса также вполне очевиден.

На первых порах, если Кремль решит усилить давление на Киев еще и с белорусской стороны в рамках "интеграционных" процессов, оно, скорее всего, будет иметь экономический характер. Товарооборот между странами в прошлом году превысил 4 млрд долларов. По некоторым позициям, белорусские товары занимают значительную часть украинского рынка, например оттуда идет около 30% бензина и дизеля. Конечно, от разрыва отношений пострадает прежде всего сам Минск, но на такую возможность Лукашенко все же время от времени намекает.

"С нашей стороны никаких санкций в отношении вас (Украины, – ред.) вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных", – заявил он на встрече с журналистами месяц назад.

В то же время украинские эксперты считают, что к таким заявлениям, как и самому факту обсуждения интеграции Беларуси и России пока не стоит относиться слишком серьезно. Так, Олег Жданов уверен, что для Минска объединение с Москвой не приемлемо, ведь тогда местные политики и олигархат фактически потеряют власть. По его мнению, Лукашенко всячески избегает конкретики в этом вопросе и параллельно пытается заручиться поддержкой других глобальных игроков, например Китая. Но проблема Лукашенко в том, что Пекин далеко, а Москва – близко.

РБК-Украина обратилась к Министерству иностранных дел и Офису президента с просьбой предоставить свои позиции по выше поднятым вопросам. На момент выхода материала ответы получены не были. Издание опубликует комментарии МИД и ОП после получения.