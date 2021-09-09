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"Это будет прорыв": Лукашенко хочет в октябре одобрить программы Союзного государства

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Москва, Четверг 09 сентября 2021 18:56
"Это будет прорыв": Лукашенко хочет в октябре одобрить программы Союзного государства Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава белорусского режима Александр Лукашенко планирует сегодня обсудить с президентом России Владимиром Путиным программы для создания Союзного государства. Лукашенко рассчитывает на их окончательное утверждение уже в октябре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Лукашенко перед началом переговоров с Путиным.

Глава белорусского режима рассчитывает, что программы Союзного государства будут окончательно одобрены на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"Обсудим 28 программ... Чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они согласуют, то, как мы договаривались с вами, как мы определим время, возможно в конце октября, примем окончательно эти программы - это будет прорыв",- сказал Лукашенко.

Напомним, перед началом переговоров Путин заявил, что премьеры России и Беларуси завтра должны финализировать программы по Союзному государству.

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