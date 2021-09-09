Данилов: Путин хочет захватить Беларусь, но Украина осознает этот вызов
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Путин хочет захватить Беларусь, но Украина осознает этот вызов. Это заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Право на владу".
"Мы осознаем все вызовы, которые сегодня есть. Мы понимаем, что на сегодняшний день Путин делает очень простую вещь - он желает захватить Беларусь и совместно с "братским белорусским народом" ... Но мы все это видим, для нас это не новый вызов, мы все эти вещи прорабатываем довольно давно", - считает Алексей Данилов.
Ранее мы писали, что Алексей Данилов считает, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда.