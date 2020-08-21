Союзное государство Беларуси и РФ несет военную угрозу для Украины, - эксперты

Союзное государство Российской Федерации и Беларуси, по мнению украинских военных экспертов, может представлять реальную угрозу для Украины. Названа причина.

Об этом заявил заместитель главы "Центра исследования армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь, говорится в материале "Угроза с севера: стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси".

По его словам, в составе Союзного государства действует совместная региональная группировка ВС Беларуси и РФ. Первый эшелон - это Военные сили РБ, а второй - это Западный военный округ ВС РФ.

"С момента создания Союзного государства для нас, для Украины, с территории Беларуси постоянно исходит военная угроза, поскольку в составе Союзного государства РФ и Беларуси действует совместная региональная группировка Вооруженных сил РБ (Республики Беларусь, - ред.) и РФ", - заявил он.

Напомним, Беларусь и Россия договорились о снятии ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу.

Однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит необходимости в оказании военной помощи Беларуси.