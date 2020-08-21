Союзна держава Білорусі та РФ несе військову загрозу для України, - експерти

Союзна держава Російської Федерації та Білорусі, на думку українських військових експертів, може становити реальну загрозу для України. Названа причина.

Про це заявив заступник голови "Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь, йдеться в матеріалі "Загроза з півночі: чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі".

За його словами, у складі Союзної держави діє спільне регіональне угрупування ЗС Білорусі і РФ. Перший ешелон - це Військові сили РБ, а другий - це Західний військовий округ ЗС РФ.

"З моменту створення Союзної держави для нас, для України, з території Білорусі постійно йде військова загроза, оскільки в складі Союзної держави РФ і Білорусі діє спільне регіональне угруповання Збройних сил РБ (Республіки Білорусь, - ред.) і РФ", - заявив він.

Нагадаємо, Білорусь і Росія домовилися про зняття обмеження на пересування через українсько-російський кордон.

Втім, пресс-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бачить необхідності в наданні військової допомоги Білорусі.