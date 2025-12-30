Німеччина закриває справу проти російського олігарха Усманова "в обмін" на штраф

Прокуратура Мюнхена припинить розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова після виплати ним штрафу у 10 млн євро. Його підозрюють у порушенні санкцій і відмиванні грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Після отримання штрафу розслідування проти олігарха, яке три роки тому призвело до поліцейських рейдів по десятках об'єктів нерухомості в Німеччині, припинять.

За словами німецьких прокурорів, Усманова підозрюють у переказі близько 1,5 млн євро для управління об'єктами нерухомості в місті Роттах-Егерн на південь від Мюнхена через іноземні компанії. Це сталося через кілька місяців після введення санкцій.

Крім того, російського олігарха звинуватили у тому, що він не задекларував ювелірні вироби, картини та вина. Захисники Усманова оскаржили всі звинувачення, а також застосовність європейського законодавства у цій справі.

Прокурори повідомили, що після сплати штрафу розслідування припинять відповідно до кримінального законодавства Німеччини.

Що відомо про Усманова

Російсько-узбецький бізнесмен Алішер Усманов у 2013 році очолив список найбагатших людей Британії, з оцінкою статків у 20,4 млрд доларів. Його бізнес-імперія включала виробника залізної руди Metalloinvest, мобільного оператора MegaFon та інвестиції в інтернет-компанії, такі як Mail.ru.

Його статки зменшились після введення міжнародних санкцій у 2022 році. Вони були накладені після вторгнення Росії в Україну, і включали заморожування активів та заборону на поїздки.

Станом на 15 березня 2022 року його статки зменшилися майже на 25% порівняно з 22 лютого 2022 року, що свідчить про суттєвий вплив санкцій на його фінансове становище.

Попри санкції, на початку 2025 року статки російського бізнесмена зросли на 3,9 млрд доларів, досягнувши 17,1 млрд доларів.