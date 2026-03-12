ua en ru
Главная » Новости » Политика

"Союзники" Усманова: СМИ узнали, кто требует снять санкции ЕС с российского олигарха

22:59 12.03.2026 Чт
3 мин
Пять стран хотят добиться снятия санкций с доверенного лица Путина через Словакию
aimg Иван Носальский
"Союзники" Усманова: СМИ узнали, кто требует снять санкции ЕС с российского олигарха Фото: Алишер Усманов, российский олигарх (Getty Images)

Турция, Азербайджан и еще три страны Центральной Азии хотят добиться снятия санкций с российского олигарха Алишера Усманова через премьера Словакии Роберта Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Читайте также: Германия закрывает дело против российского олигарха Усманова "в обмен" на штраф

Письмо Эрдогана

По данным журналистов, премьер-министр Словакии Роберт Фицо разослал лидерам стран ЕС письмо, адресованное ему президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В документе турецкий лидер настаивает, что Усманов и его семья сталкиваются с "определенными трудностями" в отношениях с Турцией из-за ограничений ЕС. Эрдоган утверждает, что олигарх якобы вел прозрачный бизнес и не финансировал инициативы правительства РФ.

При этом Усманов, по словам президента Турции, посвятил себя благотворительности и "поддерживал проекты, способствующие открытости стран Центральной Азии к Западу".

Эрдоган призвал Фицо поддержать исключение Усманова из списка для "восстановления его нарушенных прав".

Отдельно турецкий лидер заверил, что не будет нарушать санкции США и Евросоюза против России.

Кроме Турции, за олигарха заступились Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Ранее они уже направляли совместное обращение главе ЕК Урсуле фон дер Ляен.

Почему Усманов остается в списке

Несмотря на требования Турции и еще ряда стран, большинство стран ЕС (25 государств) выступают категорически против любых уступок. Европейские чиновники напоминают, что в 2022 году Усманов был признан "доверенным лицом Владимира Путина", обслуживающим финансовые потоки Кремля.

Также Брюссель учитывает его роль в подавлении свободы слова через контроль над газетой "Коммерсантъ", которая заняла явно прокремлевскую позицию под его контролем.

Более того, в сентябре 2025 года Суд ЕС подтвердил законность санкций против Усманова, не найдя юридических оснований для их снятия.

"Должны ли страны, которые даже не применяют санкции (против России) и помогают их обходить, говорить нам, кого мы должны исключать?" - заявил в комментарии "Радио Свобода" один из европейских чиновников.

Шантаж Венгрии и Словакии

Ситуация вокруг Усманова и еще одного олигарха Михаила Фридмана стала частью большого политического торга. Братислава и Будапешт выдвинули исключение этих лиц как "критическое условие".

Такой ультиматум две страны выдвинули на фоне их конфликта с Украиной вокруг нефтепровода "Дружба", который не работает с конца января из-за российского удара.

Решающий момент

Послы стран ЕС соберутся на заседание в Брюсселе уже 13 марта, чтобы попытаться найти консенсус.

Как пишет издание, Кипр, который сейчас председательствует в ЕС, может пойти на условия Будапешта и Братиславы, чтобы не сорвать продление всего санкционного списка.

К слову, ранее требования снять санкции с Усманова и Фридмана подтвердил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

