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Союзники України ще не знають, що робити з Росією після війни, - Єрмак

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Україна, Середа 22 лютого 2023 20:01
Союзники України ще не знають, що робити з Росією після війни, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Мілан Лєліч, Каріна Левицька

Західні союзники України ще не вирішили, що робити з Росією після війни.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, яким західні союзники України бачать післявоєнне майбутнє РФ, Єрмак повідомив, що союзники ще напевно не знають, що буде з Росією.

"Точної відповіді на це питання немає ні в кого. Але моя позиція в тому, що якщо все залишиться так, як є зараз (тобто збережеться нинішній устрій РФ - ред.), ризик того, що російська агресія може повторитися, дуже великий", - наголосив голова ОП.

Нагадаємо, сьогодні генеральний прокурор Андрій Костін розповів, як змінювалася дискусія щодо трибуналу над РФ.

Раніше ми також повідомляли, що Єрмак зазначив, що нині обговорюється вже не ідея, а конкретні механізми спецтрибуналу для Росії.

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