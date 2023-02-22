ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перелом відбувся на Генасамблеї. Костін розповів, як змінювалася дискусія щодо трибуналу над РФ

Новость на русском →
Середа 22 лютого 2023 15:17
Перелом відбувся на Генасамблеї. Костін розповів, як змінювалася дискусія щодо трибуналу над РФ Фото: генеральний прокурор Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Ще у вересні 2022 року жодна держава офіційно не підтримувала створення спецтрибуналу над Росією. Наразі все більше країн підтримують ідею, а невдовзі буде створено міжнародний центр розслідувань злочину агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на брифінг генерального прокурора Андрія Костіна.

Він нагадав, що ще в вересні жодна країна офіційно не була готова заявити про те, що вони підтримують трибунал.

За словами Костіна, перелом відбувся на полях Генасамблеї ООН, де була проведена велика конференція, під час якої деякі міністри закордонних справ сказали: "Так, будемо підтримувати".

"Але вже після 10 жовтня ця рішучість збільшилась. Зараз ми маємо так звану кооргрупу, яка підтримує створення трибуналу та обговорює механізми. Але це не тільки теоретичний дискурс", - сказав він.

Генпрокурор також зазначив, що дуже важлива подія відбулася 3 лютого під час візиту президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, коли на прес-конференції з Зеленським повідомили про створення міжнародного центру розслідувань злочину агресії.

Костін зазначив, що ця ідея виникла і раніше, вона буда підтримана керівництвом уряду Нідерландів. Також були залучені партнери з Брюсселю.

Костін зазначив, що координаційний центр для збору доказів російських злочинів, вчинених на території України буде працювати у Гаазі з українськими та міжнародними прокурорами.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що обговорення створення спецтрибуналу для Росії вже зосереджено на механізмах реалізації такої ініціативи, а не на ідеї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс Генпрокурора ООН Евросоюз Урсула фон дер Ляйєн
NEWS
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України