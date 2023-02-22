Союзники Украины еще не знают, что делать с Россией после войны, - Ермак

Западные союзники Украины еще не решили, что делать с Россией после войны.

Отвечая на вопрос о том, как западные союзники Украины видят послевоенное будущее РФ, Ермак сообщил, что союзники еще наверняка не знают, что будет с Россией.

"Точного ответа на этот вопрос нет ни у кого. Но моя позиция в том, что если все останется так, как есть сейчас (т.е. сохранится нынешнее устройство РФ - ред.), риск того, что российская агрессия может повториться, очень велик", - подчеркнул глава ОП.