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Союзники Украины еще не знают, что делать с Россией после войны, - Ермак

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Украина, Среда 22 февраля 2023 20:01
Союзники Украины еще не знают, что делать с Россией после войны, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Милан Лелич, Карина Левицкая

Западные союзники Украины еще не решили, что делать с Россией после войны.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, как западные союзники Украины видят послевоенное будущее РФ, Ермак сообщил, что союзники еще наверняка не знают, что будет с Россией.

"Точного ответа на этот вопрос нет ни у кого. Но моя позиция в том, что если все останется так, как есть сейчас (т.е. сохранится нынешнее устройство РФ - ред.), риск того, что российская агрессия может повториться, очень велик", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, как менялась дискуссия по поводу трибунала над РФ.

Ранее мы также сообщали, что Ермак отметил, что сейчас обсуждается не идея, а конкретные механизмы спецтрибунала для России.

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Российская Федерация Андрей Ермак Офис президента
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