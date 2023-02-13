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Єрмак про спецтрибунал для РФ: обговорюємо вже не ідею, а конкретні механізми

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Київ, Понеділок 13 лютого 2023 21:24
Єрмак про спецтрибунал для РФ: обговорюємо вже не ідею, а конкретні механізми Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Обговорення створення спеціального трибуналу для Росії зараз вже зосереджено на механізмах реалізації такої ініціативи, а не на ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, сьогодні, 13 лютого, відбулося засідання робочої групи щодо розробки питання створення міжнародного спецтрибуналу для Росії.

Єрмак зазначив, що більшість країн-союзників уже підтримують таку ініціативу України.

"Сьогодні практично всі вони говорять про те, що готові взяти участь у створенні трибуналу. Ми обговорюємо вже не ймовірність самої ідеї, а конкретні механізми створення", - наголосив він.

Голова ОП додав, що для того, щоб партнери підтримали необхідний Україні сценарій створення такого трибуналу, необхідно підготувати конкретні пропозиції щодо їхньої подальшої презентації на міжнародних майданчиках.

"Під кожну країну потрібно знайти свій рецепт", - уточнив Єрмак.

Він також запропонував проводити інформаційні брифінги в ОП для представників держав, які підтримують ініціативу України.

Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли про три моделі створення спеціального трибуналу для Росії за вторгнення в Україну.

Також ми писали, що, за словами заступника державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, спецтрибунал для Росії може бути створений вже до літа 2023 року.

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