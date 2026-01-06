Союзники України очікують сигналу від США про розгортання військ після війни, - Bloomberg
Лідери разом Європи із представниками США хочуть завершити угоду про гарантії безпеки для України після війни. Вона передбачає можливу присутність американських військ, щоб гарантувати виконання майбутньої мирної домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел, сьогоднішні переговори у Парижі будуть зосереджені на тому, як інтегрувати можливості, нещодавно запропоновані Вашингтоном, з планами, розробленими так званою коаліцією охочих, що складається з союзників України.
Зустріч, яка відбудеться після серії обговорень між радниками з національної безпеки протягом останнього місяця, проведе президент Франції Еммануель Макрон. США представлятимуть посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
Також будуть присутні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер , інші європейські лідери.
Гарантії безпеки, які заявлені ключовим питанням повістки, включають можливість присутності військових США на території України після досягнення мирної угоди з Росією.
Проте, як зазначає агентство, поки що неясно, яку саме роль відіграватимуть американські війська і де саме вони будуть розміщені.
Bloomberg пише, що гарантії безпеки для України, які обговорюються Європою та США, перебувають "у хорошому стані".
Джерела агентства серед європейських чиновників заявили, що останні переговори з американськими представниками з цього питання пройшли "позитивно".
Один зі співрозмовників назвав пропозиції США щодо розвідданих і потенційної військової присутності переломним моментом. Інший зазначив, що це значною мірою відповідає очікуваному американському "бекстопу", на якому європейські країни наполягали протягом року.
Метою серії зустрічей між представниками США, Європи та України є фіналізація угоди про гарантії безпеки. Водночас невідомо, чи погодиться на такі умови російський диктатор Володимир Путін.
За словами джерел, союзники України планують наполягати на залученні Росії до процесу після досягнення домовленостей зі США.
Разом із тим залишаються невирішеними й інші ключові питання, зокрема територіальне. Москва наполягає на повному виведенні українських військ з Донбасу, що президент України Володимир Зеленський уже відкинув.
Зустріч у Парижі 6 січня
Нагадаємо, сьогодні у вівторок, 6 січня, у Парижі проходить зустріч лідерів держав-учасниць "коаліції охочих", які мають фіналізувати гарантії безпеки для України від цієї коаліції.
На зустріч "коаліції охочих" до Парижа прибув й президент України Володимир Зеленський. Він проведе ряд зустрічей, зокрема, з делегацією США та президентом Франції Еммануелем Макроном.
Також повідомлялось, що начальники генеральних штабів збройних сил країн "коаліції охочих" під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.