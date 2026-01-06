ua en ru
Союзники Украины ожидают сигнала от США о развертывании войск после войны, - Bloomberg

Вторник 06 января 2026 14:28
UA EN RU
Союзники Украины ожидают сигнала от США о развертывании войск после войны, - Bloomberg Фото: союзники Украины ожидают сигнала от США о развертывании войск после войны (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Лидеры вместе Европы с представителями США хотят завершить соглашение о гарантиях безопасности для Украины после войны. Оно предусматривает возможное присутствие американских войск, чтобы гарантировать выполнение будущей мирной договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, сегодняшние переговоры в Париже будут сосредоточены на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами, разработанными так называемой коалицией желающих, состоящей из союзников Украины.

Встреча, которая состоится после серии обсуждений между советниками по национальной безопасности в течение последнего месяца, проведет президент Франции Эммануэль Макрон. США будут представлять посланцы президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Также будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, другие европейские лидеры.

Гарантии безопасности, которые заявлены ключевым вопросом повестки, включают возможность присутствия военных США на территории Украины после достижения мирного соглашения с Россией.

Однако, как отмечает агентство, пока неясно, какую именно роль будут играть американские войска и где именно они будут размещены.

Bloomberg пишет, что гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются Европой и США, находятся "в хорошем состоянии".

Источники агентства среди европейских чиновников заявили, что последние переговоры с американскими представителями по этому вопросу прошли "положительно".

Один из собеседников назвал предложения США по разведданным и потенциальному военному присутствию переломным моментом. Другой отметил, что это в значительной степени соответствует ожидаемому американскому "бэкстопу", на котором европейские страны настаивали в течение года.

Целью серии встреч между представителями США, Европы и Украины является финализация соглашения о гарантиях безопасности. В то же время неизвестно, согласится ли на такие условия российский диктатор Владимир Путин.

По словам источников, союзники Украины планируют настаивать на привлечении России к процессу после достижения договоренностей с США.

Вместе с тем остаются нерешенными и другие ключевые вопросы, в частности территориальный. Москва настаивает на полном выводе украинских войск с Донбасса, что президент Украины Владимир Зеленский уже отверг.

Встреча в Париже 6 января

Напомним, сегодня во вторник, 6 января, в Париже проходит встреча лидеров государств-участников "коалиции желающих", которые должны финализировать гарантии безопасности для Украины от этой коалиции.

На встречу "коалиции желающих" в Париж прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Он проведет ряд встреч, в частности, с делегацией США и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также сообщалось, что начальники генеральных штабов вооруженных сил стран "коалиции желающих" во время встречи в Париже обсудили гарантии безопасности для Украины и механизмы их практической реализации.

