Союзники США розроблять морські безпілотники проти Китаю та РФ

Вашингтон, Лондон і Канберра представили спільний проєкт автономних підводних апаратів. Головна мета - протидія зростанню військово-морської потужності Пекіна та РФ.

Цей проєкт став частиною Другого стовпа альянсу AUKUS. Він фокусується на високих технологіях, а не лише на субмаринах. Велика Британія вже виділила 200 мільйонів доларів на цю ініціативу. Це частина масштабної модернізації союзних сил.

Перші результати обіцяють скоро. Офіційні особи заявили, що нові можливості з'являться вже наступного року, і Британія стане лідером у цьому процесі.

Зброя для битви під водою

Нові безпілотники називають UUV - це автономні апарати для складних місій. Вони можуть нести різне корисне навантаження: чутливі сенсори й потужне озброєння.

Міністр війни США Піт Гегсет зробив заяву на саміті в Сінгапурі, у якій наголосив, що країни прискорюють постачання передових можливостей бойовим підрозділам.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі визнав минулі помилки:

"Занадто довго в AUKUS ми говорили занадто багато і виконували замало. Тепер це змінилося за наших трьох урядів", - зазначив чиновник.

Він додав, що системи швидко нададуть силам передові бойові технології. Це критично для захисту інфраструктури, адже під загрозою знаходяться підводні кабелі та трубопроводи, від яких залежить повсякденне життя мільйонів людей.

Боротьба за морське дно

AUKUS прямо протистоїть не тільки амбіціям Пекіна, а й Москви. Британська сторона вважає, що Кремль проводить таємну діяльність у Північній Атлантиці. Їхньою ціллю є критична підводна інфраструктура, що додає напруженості та змушує діяти швидше.

Проєкт безпілотників працює паралельно з основною програмою. Перший стовп AUKUS - це атомні субмарини для Австралії, але це довгий шлях. Дрони ж вийдуть на службу набагато раніше.