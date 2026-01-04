Пошкодження кабелю в Балтійському морі: Латвія перевіряє можливу диверсію

У територіальних водах Латвії поблизу Лієпаї зафіксували пошкодження підводного оптоволоконного кабелю приватної компанії. Інцидент розслідують як можливе навмисне втручання, поліція перевіряє судно, яке перебуває в порту.

Як повідомляє РБК-Україна , рро це заявила прем’єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня в соцмежі Х .

"У Балтійському морі неподалік портового міста Лієпая було пошкоджено підводний волоконно-оптичний кабель, що належить приватній компанії", - повідомила Евіка Сіліня.

За її словами, інцидент не вплинув на роботу зв’язку в країні, однак держава залучила всі відповідні служби.

"Я перебуваю на постійному зв’язку з Центром кризового управління та відповідальними структурами, обставини інциденту з’ясовуються", - заявила Сіліня.

Кабель був пошкоджений у територіальних водах Латвії поблизу Лієпаї. Державна поліція розглядає версію можливого навмисного пошкодження мережі зв’язку та підозрює судно, яке рухалося Балтійським морем у районі інциденту.

Правоохоронці піднялися на борт підозрюваного судна в неділю, після чого воно було доставлене до порту Лієпаї. Поліція вже поспілкувалася з екіпажем.

"Ні судно, ні члени його екіпажу наразі не заарештовані", - повідомили в латвійській поліції.

Причини пошкодження кабелю поки що офіційно не встановлені.

Пошкодження кабелів в Балтійському морі

Як повідомив директор Латвійського центру кризового управління Арвіс Зіле, першу інформацію про можливий обрив кабелю Латвія отримала від литовської сторони ще в суботу. Факт пошкодження було підтверджено наступного дня.

За попередніми даними, кабель могли пошкодити ще в п’ятницю, однак телекомунікаційна інфраструктура країни не зазнала перебоїв.

Розслідування триває на тлі підвищеної уваги до безпеки критичної інфраструктури в Балтійському регіоні, де подібні інциденти останнім часом набули систематичного характеру.