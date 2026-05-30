Справа не в ціні: глава Пентагону назвав головний урок війни в Україні
Міністр оборони США Піт Гегсет визнав, що Вашингтон активно вивчає український досвід застосування безпілотників на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Пентагона, що пролунала на Азійському саміті з питань безпеки в Сінгапурі.
Що сказав Гегсет
Очільник Пентагону зазначив, що США зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на те, що Україна відпрацювала в реальних бойових умовах.
"Ми дуже багато навчилися від України щодо того, як вони діють", - заявив він.
56 млрд доларів на безпілотники
Бюджет Трампа на 2027 рік передбачає 56 мільярдів доларів інвестицій у розвиток дронових технологій. За словами Гегсета, головне - не мати найдорожчі системи, а вміти їх масштабувати швидко, адаптуючись щотижня. Саме такий підхід він і назвав ключовим уроком від України.
"Справа не в наявності найсучасніших систем, а в здатності масштабувати їх - швидко, пристосовуючись тиждень за тижнем", - пояснив міністр.
Два завдання одночасно
Гегсет окреслив подвійний пріоритет для американських військових: розвивати складні автономні системи, на які здатна лише Америка, і паралельно масштабувати масові дронові рішення за українською моделлю. Обидва напрямки він назвав "абсолютним пріоритетом".
Інтерес США до дронових технологій формується на тлі ширших дискусій про розподіл оборонного тягаря. Генсек НАТО раніше заявляв, що Європа профінансує закупівлю американської зброї для України, а сам Альянс має більше вкладати в оборону і брати на себе більшу частку витрат на допомогу Києву.
Втім, відносини між Вашингтоном та союзниками у питанні зброї не завжди були безхмарними. Влітку 2025 року США тимчасово призупинили передачу частини озброєння - йшлося про закупівлю зброї для України в приватних американських компаній за кошти Вашингтона.