Союзники США разработают морские беспилотники против Китая и РФ

США вместе с Британией и Австралией запускают программу разработки сверхсовременных подводных дронов для сдерживания Китая и РФ. Это решение кардинально изменит баланс сил в мировом океане, рассчитывают в AUKUS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Вашингтон, Лондон и Канберра представили совместный проект автономных подводных аппаратов. Главная цель - противодействие росту военно-морской мощи Пекина и РФ.
Этот проект стал частью Второго столпа альянса AUKUS. Он фокусируется на высоких технологиях, а не только на субмаринах. Великобритания уже выделила 200 миллионов долларов на эту инициативу. Это часть масштабной модернизации союзных сил.
Первые результаты обещают скоро. Официальные лица заявили, что новые возможности появятся уже в следующем году, и Великобритания станет лидером в этом процессе.
Новые беспилотники называют UUV - это автономные аппараты для сложных миссий. Они могут нести разную полезную нагрузку: чувствительные сенсоры и мощное вооружение.
Министр войны США Пит Хегсет сделал заявление на саммите в Сингапуре, в котором отметил, что страны ускоряют поставки передовых возможностей боевым подразделениям.
Министр обороны Великобритании Джон Хили признал прошлые ошибки:
"Слишком долго в AUKUS мы говорили слишком много и выполняли мало. Теперь это изменилось при наших трех правительствах", - отметил чиновник.
Он добавил, что системы быстро предоставят силам передовые боевые технологии. Это критично для защиты инфраструктуры, ведь под угрозой находятся подводные кабели и трубопроводы, от которых зависит повседневная жизнь миллионов людей.
AUKUS прямо противостоит не только амбициям Пекина, но и Москвы. Британская сторона считает, что Кремль проводит тайную деятельность в Северной Атлантике. Их целью является критическая подводная инфраструктура, что добавляет напряженности и заставляет действовать быстрее.
Проект беспилотников работает параллельно с основной программой. Первый столп AUKUS - это атомные субмарины для Австралии, но это долгий путь. Дроны же выйдут на службу гораздо раньше.
Одним из основных методов современных войн является удар по подводным интернет-кабелям и газопроводам. Недавно Иран заявил, что будет брать плату за проложенные кабели на дне Ормузского пролива.
Кроме этого, российский корабль заметили возле подводных кабелей связи Великобритании. Королевский флот Британии выгнал из Бристольского пролива подозрительный корабль РФ.
Также сообщалось, что в территориальных водах Латвии зафиксировали повреждение подводного кабеля частной компании. Инцидент не повлиял на работу связи в стране, однако государство привлекло все соответствующие службы.