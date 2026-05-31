Союзники США разработают морские беспилотники против Китая и РФ

Вашингтон, Лондон и Канберра представили совместный проект автономных подводных аппаратов. Главная цель - противодействие росту военно-морской мощи Пекина и РФ.

Этот проект стал частью Второго столпа альянса AUKUS. Он фокусируется на высоких технологиях, а не только на субмаринах. Великобритания уже выделила 200 миллионов долларов на эту инициативу. Это часть масштабной модернизации союзных сил.

Первые результаты обещают скоро. Официальные лица заявили, что новые возможности появятся уже в следующем году, и Великобритания станет лидером в этом процессе.

Оружие для битвы под водой

Новые беспилотники называют UUV - это автономные аппараты для сложных миссий. Они могут нести разную полезную нагрузку: чувствительные сенсоры и мощное вооружение.

Министр войны США Пит Хегсет сделал заявление на саммите в Сингапуре, в котором отметил, что страны ускоряют поставки передовых возможностей боевым подразделениям.

Министр обороны Великобритании Джон Хили признал прошлые ошибки:

"Слишком долго в AUKUS мы говорили слишком много и выполняли мало. Теперь это изменилось при наших трех правительствах", - отметил чиновник.

Он добавил, что системы быстро предоставят силам передовые боевые технологии. Это критично для защиты инфраструктуры, ведь под угрозой находятся подводные кабели и трубопроводы, от которых зависит повседневная жизнь миллионов людей.

Борьба за морское дно

AUKUS прямо противостоит не только амбициям Пекина, но и Москвы. Британская сторона считает, что Кремль проводит тайную деятельность в Северной Атлантике. Их целью является критическая подводная инфраструктура, что добавляет напряженности и заставляет действовать быстрее.

Проект беспилотников работает параллельно с основной программой. Первый столп AUKUS - это атомные субмарины для Австралии, но это долгий путь. Дроны же выйдут на службу гораздо раньше.