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Союзники США по НАТО обеспокоены возможностью уступок России, - WSJ

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Вашингтон, Воскресенье 16 января 2022 16:10
Союзники США по НАТО обеспокоены возможностью уступок России, - WSJ Фото: союзники США по НАТО обеспокоены возможными уступками России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Некоторые союзники США по НАТО обеспокоены возможными уступками России на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности". В частности, предложениями Вашингтона о сокращении военных учений в Европе и договоре о неразмещении ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщили газете дипломаты НАТО, за кулисами переговоров с Россией некоторые союзники США, особенно близкие к России, обеспокоены несколькими предложениями, выдвинутыми американскими представителями до того, как они обсуждались с партнерами. В частности, по данным издания, речь идет о взаимном сокращении войсковых учений на территории Европы и неразмещении ракет средней и меньшей дальности.

Собеседники издания отметили, что об этих предложениях США союзники узнали из сообщений в СМИ. При этом они подчеркнули, что эти идеи американские представители не обсуждали с партнерами.

Кроме того, по данным источников газеты, некоторые союзники США обеспокоены тем, что НАТО отвергает основные требования России, например, нерасширение Альянса на восток. По их мнению, Вашингтон может пойти на незначительные уступки Москве, чтобы "успокоить" российское руководство.

Напомним, ранее министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что уступки России усилят напряжение в Европе и стимулируют агрессию со стороны Москвы.

Отметим, 10 января США и Россия провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности". Спустя два дня. 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО.

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