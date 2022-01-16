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Союзники США по НАТО стурбовані можливістю поступок Росії, - WSJ

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Вашингтон, Неділя 16 січня 2022 16:10
Союзники США по НАТО стурбовані можливістю поступок Росії, - WSJ Фото: союзники США по НАТО стурбовані можливими поступками Росії (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Деякі союзники США по НАТО стурбовані можливими поступками Росії на переговорах по так званим "гарантіям безпеки". Зокрема, пропозиціями Вашингтона про скорочення військових навчань в Європі і договорі про нерозміщення ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомили газеті дипломати НАТО, за лаштунками переговорів з Росією деякі союзники США, особливо близькі до Росії, стурбовані кількома пропозиціями, висунутими американськими представниками до того, як вони обговорювалися з партнерами. Зокрема, за даними видання, мова йде про взаємне скорочення військових навчань на території Європи і нерозміщення ракет середньої і меншої дальності.

Співрозмовники видання зазначили, що про ці пропозиції США союзники дізналися з повідомлень у ЗМІ. При цьому вони підкреслили, що ці ідеї американські представники не обговорювали з партнерами.

Крім того, за даними джерел газети, деякі союзники США стурбовані тим, що НАТО відкидає основні вимоги Росії, наприклад, нерозширення Альянсу на схід. На їхню думку, Вашингтон може піти на незначні поступки Москві, щоб "заспокоїти" російське керівництво.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що поступки Росії посилять напругу в Європі і стимулюють агресію з боку Москви.

Зазначимо, 10 Січня США і Росія провели перший раунд переговорів з приводу так званих "гарантій безпеки". Через два дні. 12 січня, у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО.

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