Союзники продемонстрували потужну підтримку у наданні винищувачів, - Зеленський

За його словами, він отримав рішучу підтримку з боку союзників, присутніх на саміті в Молдові, у питанні надання Києву винищувачів для відсічі російським військам.

Також Зеленський повідомив, що підписав угоду зі своїм румунським колегою Клаусом Йоханнісом, яка посилює підтримку Бухарестом "євроатлантичної інтеграції України".

"Це важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі", - сказав президент.

Винищувачі для України

Під час саміту G7, президент США Джо Байден рішуче заявив про підтримку навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великобританії та Бельгії.

Як заявив керівник Пентагону Остін Ллойд, навчання можуть розпочатися вже найближчими тижнями, а Нідерланди тим часом можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, оскільки вони можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.

Саміт Європейської політичної спільноти

1 червня, у Кишиневі пройшов другий саміт Європейської політичної спільноти. На нього запрошено 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

За словами президента Володимира Зеленського, на саміті він хотів порушити такі теми, як:

розвиток коаліції винищувачів;

створення коаліції ППО Patriot;

українську формулу миру;

вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

Президент під час саміту також наголосив, що всі країни, що мають спільні кордони з Росією мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше на них чекає тільки два варіанти.

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