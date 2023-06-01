ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Союзники продемонстрували потужну підтримку у наданні винищувачів, - Зеленський

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 19:22
Союзники продемонстрували потужну підтримку у наданні винищувачів, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна отримала потужну підтримку від своїх союзників у питанні постачання винищувачів військовим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові.

За його словами, він отримав рішучу підтримку з боку союзників, присутніх на саміті в Молдові, у питанні надання Києву винищувачів для відсічі російським військам.

Також Зеленський повідомив, що підписав угоду зі своїм румунським колегою Клаусом Йоханнісом, яка посилює підтримку Бухарестом "євроатлантичної інтеграції України".

"Це важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі", - сказав президент.

Винищувачі для України

Під час саміту G7, президент США Джо Байден рішуче заявив про підтримку навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великобританії та Бельгії.

Як заявив керівник Пентагону Остін Ллойд, навчання можуть розпочатися вже найближчими тижнями, а Нідерланди тим часом можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, оскільки вони можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.

Саміт Європейської політичної спільноти

1 червня, у Кишиневі пройшов другий саміт Європейської політичної спільноти. На нього запрошено 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

За словами президента Володимира Зеленського, на саміті він хотів порушити такі теми, як:

  • розвиток коаліції винищувачів;
  • створення коаліції ППО Patriot;
  • українську формулу миру;
  • вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

Президент під час саміту також наголосив, що всі країни, що мають спільні кордони з Росією мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше на них чекає тільки два варіанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють