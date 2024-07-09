Союзники НАТО не висловлювали занепокоєнь щодо кандидатури Байдена, - Білий дім
Союзники Сполучених Штатів Америки по НАТО не висловлювали занепокоєння щодо кандидатури президента Джо Байдена після його невдалого виступу на дебатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки (США) Джона Кірбі, якого цитує CNN.
Кірбі відкинув ідею про те, що Байдену доведеться запевняти союзників Штатів у своїй придатності до виконання обов'язків напередодні саміту НАТО. Він додав, що адміністрація "не бачить жодних ознак цього від наших союзників".
"Зовсім навпаки. Розмови, які ми проводимо з ними заздалегідь, свідчать про те, що вони в захваті від цього саміту", - заявив речник Ради національної безпеки США.
За словами Кірбі, Штатам нічого невідомо про розмови між союзниками, які б висловлювали занепокоєння щодо самопочуття Байдена.
Вибори в США
Цього року в Штатах пройдуть вибори президента. Основними кандидатами на крісло голови Білого дому є нинішній президент Джо Байден та республіканець Дональд Трамп.
Минулого місяця обидва кандидати на посаду президента взяли участь в дебатах, які виявились для Байдена провальними. Останній визнав, що погано виступив, втім відзначив, що не планує зніматися з виборів.
Зокрема у телеінтерв’ю ABC, яке він дав вже після дебатів, президент відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді.
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