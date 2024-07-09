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Союзники НАТО не висловлювали занепокоєнь щодо кандидатури Байдена, - Білий дім

Вівторок 09 липня 2024 09:21
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Союзники НАТО не висловлювали занепокоєнь щодо кандидатури Байдена, - Білий дім Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Союзники Сполучених Штатів Америки по НАТО не висловлювали занепокоєння щодо кандидатури президента Джо Байдена після його невдалого виступу на дебатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки (США) Джона Кірбі, якого цитує CNN.

Кірбі відкинув ідею про те, що Байдену доведеться запевняти союзників Штатів у своїй придатності до виконання обов'язків напередодні саміту НАТО. Він додав, що адміністрація "не бачить жодних ознак цього від наших союзників".

"Зовсім навпаки. Розмови, які ми проводимо з ними заздалегідь, свідчать про те, що вони в захваті від цього саміту", - заявив речник Ради національної безпеки США.

За словами Кірбі, Штатам нічого невідомо про розмови між союзниками, які б висловлювали занепокоєння щодо самопочуття Байдена.

Вибори в США

Цього року в Штатах пройдуть вибори президента. Основними кандидатами на крісло голови Білого дому є нинішній президент Джо Байден та республіканець Дональд Трамп.

Минулого місяця обидва кандидати на посаду президента взяли участь в дебатах, які виявились для Байдена провальними. Останній визнав, що погано виступив, втім відзначив, що не планує зніматися з виборів.

Зокрема у телеінтерв’ю ABC, яке він дав вже після дебатів, президент відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді.

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НАТО Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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