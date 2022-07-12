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Союзники должны объединиться, чтобы справиться с вторжением РФ, - глава МИД Японии

Фото: министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всем нациям-единомышленникам необходимо объединиться, чтобы справиться с вторжением России в Украину, которое подрывает основы международного порядка.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

В понедельник министры иностранных дел Японии и Германии пообещали работать вместе, чтобы поддержать международный порядок, которому угрожает продолжающееся вторжение России в Украину. Кроме того, Токио и Берлин обязуются максимально способствовать экспорту украинского зерна в страны Азии и Африки.

Как сообщалось, в японском городе Нара было совершено покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Политик произносил речь, как во время выступления ему в спину выстрелил неизвестный. Состояние бывшего министра было критическим. Вскоре стало известно о смерти Синдзо Абе.

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