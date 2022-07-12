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Союзники повинні об'єднатися, щоб впоратися з вторгненням РФ, - глава МЗС Японії

Фото: міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всім націям-однодумцям необхідно об'єднатися, щоб впоратися з вторгненням Росії в Україну, яке підриває основи міжнародного порядку.

Про це заявив Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

У понеділок міністри закордонних справ Японії та Німеччини пообіцяли працювати разом, щоб підтримати міжнародний порядок, якому загрожує тривале вторгнення Росії в Україну. Крім того, Токіо і Берлін зобов'язуються максимально сприяти експорту українського зерна в країни Азії та Африки.

Як повідомлялося, в японському місті Нара було скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Політик виголошував промову, як під час виступу йому в спину вистрілив невідомий. Статки колишнього міністра було критичним. Незабаром стало відомо про смерті Сіндзо Абе.

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ЯпоніяВторгнення Росії до УкраїниТокио