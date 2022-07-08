В Японии совершено покушение на экс-премьер-министра двумя выстрелами в спину
В японском городе Нара совершено покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Политик произносил речь, как во время выступления ему в спину выстрелил неизвестный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Сообщается, что Абэ после двух выстрелов потерял сознание. Бывший лидер правящей Либерально-демократической партии выступал в рамках кампании по выборам в Палату советников, запланированным на воскресенье.
По предварительной информации, у экс-премьера задеты оба легких. После выстрелов он упал на землю, и был доставлен в больницу с помощью санитарной авиации.
Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия. Стрелком оказался 40-летний житель города Нара.
Ранее сообщалось, что Япония ввела санкции против России и Беларуси за вторжение в Украину. В санкционный список попали 57 граждан России и шесть компаний.
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