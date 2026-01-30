Союзник Росії опинився під загрозою санкцій ЄС

У Євросоюзі розглядають новий крок у санкційній політиці, який може торкнутися однієї з країн Центральної Азії. Обговорюється застосування спеціального механізму покарання за сприяння обходу обмежень, введених проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Minval.Politika в мережі Telegram.

Європейський союз готується включити Киргизстан до 20-го пакету санкцій. Повідомляється, йдеться про перший випадок, коли заходи можуть бути застосовані до держави з числа колишніх республік СРСР за допомогу в обході чинних обмежень.

У центрі обговорення перебуває заборона на постачання до Киргизстану європейських верстатів і радіоелектронного обладнання.

Транзит підсанкційних товарів

Після початку війни Киргизстан став одним із ключових транзитних пунктів для переміщення товарів із ЄС до Росії.

За даними агентства, поставки з окремих європейських країн у республіку різко зросли.

У низці випадків обсяги експорту збільшувалися більш ніж на 10 000 відсотків, що викликало питання у європейських регуляторів.

Реекспорт і реакція ЄС

Істотна частина продукції, що надходила до Киргизстану, зрештою опинялася на російському ринку, незважаючи на чинні заборони.

У Брюсселі вважають, що подібні схеми підривають ефективність санкційного режиму.

Саме тому механізм вторинних санкцій розглядається як інструмент тиску на країни, які, на думку ЄС, сприяють обходу обмежень.