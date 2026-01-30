Союзник Росії опинився під загрозою санкцій ЄС
У Євросоюзі розглядають новий крок у санкційній політиці, який може торкнутися однієї з країн Центральної Азії. Обговорюється застосування спеціального механізму покарання за сприяння обходу обмежень, введених проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Minval.Politika в мережі Telegram.
Європейський союз готується включити Киргизстан до 20-го пакету санкцій. Повідомляється, йдеться про перший випадок, коли заходи можуть бути застосовані до держави з числа колишніх республік СРСР за допомогу в обході чинних обмежень.
У центрі обговорення перебуває заборона на постачання до Киргизстану європейських верстатів і радіоелектронного обладнання.
Транзит підсанкційних товарів
Після початку війни Киргизстан став одним із ключових транзитних пунктів для переміщення товарів із ЄС до Росії.
За даними агентства, поставки з окремих європейських країн у республіку різко зросли.
У низці випадків обсяги експорту збільшувалися більш ніж на 10 000 відсотків, що викликало питання у європейських регуляторів.
Реекспорт і реакція ЄС
Істотна частина продукції, що надходила до Киргизстану, зрештою опинялася на російському ринку, незважаючи на чинні заборони.
У Брюсселі вважають, що подібні схеми підривають ефективність санкційного режиму.
Саме тому механізм вторинних санкцій розглядається як інструмент тиску на країни, які, на думку ЄС, сприяють обходу обмежень.
Нагадуємо, що Європейський союз має намір затвердити черговий, 20-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого. Кая Каллас зазначила, що країни ЄС обговорюють широкий спектр обмежувальних заходів, включно з можливою повною забороною морських послуг, а також санкціями в енергетичній сфері та щодо мінеральних добрив.
Зазначимо, що на тлі санкційного тиску доходи Росії від експорту нафти у 2025 році скоротилися приблизно на 20% порівняно з 2024 роком через падіння світових цін на енергоносії.