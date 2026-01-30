Союзник России оказался под угрозой санкций ЕС
В Евросоюзе рассматривают новый шаг в санкционной политике, который может затронуть одну из стран Центральной Азии. Обсуждается применение специального механизма наказания за содействие обходу ограничений, введенных против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Minval.Politika в сети Telegram.
Европейский союз готовится включить Кыргызстан в 20-й пакет санкций. Сообщается, речь идет о первом случае, когда меры могут быть применены к государству из числа бывших республик СССР за помощь в обходе действующих ограничений.
В центре обсуждения находится запрет на поставки в Кыргызстан европейских станков и радиоэлектронного оборудования.
Транзит подсанкционных товаров
После начала войны Кыргызстан стал одним из ключевых транзитных пунктов для перемещения товаров из ЕС в Россию.
По данным агентства, поставки из отдельных европейских стран в республику резко выросли.
В ряде случаев объемы экспорта увеличивались более чем на 10 000 процентов, что вызвало вопросы у европейских регуляторов.
Реэкспорт и реакция ЕС
Существенная часть продукции, поступавшей в Кыргызстан, в итоге оказывалась на российском рынке, несмотря на действующие запреты.
В Брюсселе считают, что подобные схемы подрывают эффективность санкционного режима.
Именно поэтому механизм вторичных санкций рассматривается как инструмент давления на страны, которые, по мнению ЕС, способствуют обходу ограничений.
Напоминаем, что Европейский союз намерен утвердить очередной, 20-й пакет санкций против России 24 февраля. Кая Каллас отметила, что страны ЕС обсуждают широкий спектр ограничительных мер, включая возможный полный запрет морских услуг, а также санкции в энергетической сфере и в отношении минеральных удобрений.
Отметим, что на фоне санкционного давления доходы России от экспорта нефти в 2025 году сократились примерно на 20% по сравнению с 2024 годом из-за падения мировых цен на энергоносители.