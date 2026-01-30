Союзник России оказался под угрозой санкций ЕС

В Евросоюзе рассматривают новый шаг в санкционной политике, который может затронуть одну из стран Центральной Азии. Обсуждается применение специального механизма наказания за содействие обходу ограничений, введенных против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Minval.Politika в сети Telegram.

Европейский союз готовится включить Кыргызстан в 20-й пакет санкций. Сообщается, речь идет о первом случае, когда меры могут быть применены к государству из числа бывших республик СССР за помощь в обходе действующих ограничений.

В центре обсуждения находится запрет на поставки в Кыргызстан европейских станков и радиоэлектронного оборудования.

Транзит подсанкционных товаров

После начала войны Кыргызстан стал одним из ключевых транзитных пунктов для перемещения товаров из ЕС в Россию.

По данным агентства, поставки из отдельных европейских стран в республику резко выросли.

В ряде случаев объемы экспорта увеличивались более чем на 10 000 процентов, что вызвало вопросы у европейских регуляторов.

Реэкспорт и реакция ЕС

Существенная часть продукции, поступавшей в Кыргызстан, в итоге оказывалась на российском рынке, несмотря на действующие запреты.

В Брюсселе считают, что подобные схемы подрывают эффективность санкционного режима.

Именно поэтому механизм вторичных санкций рассматривается как инструмент давления на страны, которые, по мнению ЕС, способствуют обходу ограничений.