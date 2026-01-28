ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Союзник Путина обратился к США с заявкой на выкуп активов "Лукойла"

Среда 28 января 2026 14:15
UA EN RU
Союзник Путина обратился к США с заявкой на выкуп активов "Лукойла" Фото: Казахстан хочет купить активы "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Казахстан направил официальную заявку в США на приобретение доли российского гиганта "Лукойл" в энергетических проектах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Лукойл" владеет 13% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения Карачаганак - его запасы сейчас оцениваются в почти 2 млрд баррелей.

Кроме того, российская компания владеет 5% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз, запасы которого составляют более 10 млрд баррелей. Кроме того, "Лукойлу" принадлежит доля в Каспийском трубопроводном консорциуме, который транспортирует нефть Казахстана в порт Новороссийск для экспорта.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал, что его страна направила письмо в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). Согласно американским санкциям, именно оно должно одобрить транзакцию.

Кроме того, он отметил, что Казахстан имеет преимущественное право на выкуп расположенных в стране активов "Лукойла".

Санкции США против "Лукойла"

Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены для усиления давления на Кремль и принуждения российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры с Украиной.

На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

Отметим, саудовская компания Midad Energy стала главным претендентом на покупку зарубежных активов "Лукойла".

Кроме того, американская нефтяная компания Chevron и частная инвестиционная фирма Quantum Capital Group, основанная техасским нефтяным магнатом Уилом ВанЛо, подали совместную заявку на покупку зарубежных активов российского "Лукойла".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Казахстан ЛУКОЙЛ-Украина
Новости
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин