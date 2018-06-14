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Только совместным давлением можно заставить РФ освободить более 70 политзаключенных, - Климкин

НовостиПолитика    14.06.2018 - 14:27
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр поблагодарил Европарламент за принятую резолюцию

Только общим давлением можно заставить Российскую Федерацию освободить более 70 политзаключенных. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Благодарен Европарламенту за принятую резолюцию по России, прежде всего относительно освобождения О. Сенцова и других политзаключенных. Символично, что внимание к нарушению прав человека Россией привлечено в день открытия ЧМ по футболу. Только совместным давлением сможем заставить РФ освободить более 70 политзаключенных", - написал министр.

Напомним, Европейский парламент на заседании 14 июня принял резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого удерживают в Российской Федерации.

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Теги публикации: Павел Климкин, резолюция, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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