Только совместным давлением можно заставить РФ освободить более 70 политзаключенных, - Климкин

Министр поблагодарил Европарламент за принятую резолюцию

Только общим давлением можно заставить Российскую Федерацию освободить более 70 политзаключенных. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Благодарен Европарламенту за принятую резолюцию по России, прежде всего относительно освобождения О. Сенцова и других политзаключенных. Символично, что внимание к нарушению прав человека Россией привлечено в день открытия ЧМ по футболу. Только совместным давлением сможем заставить РФ освободить более 70 политзаключенных", - написал министр.

Благодарен Европарламенту за принятую резолюцию по России, прежде всего относительно увольнения А.Сенцова и других политзаключенных. Симолічно, что внимание к нарушению прав человека Россией привлечено в день

открытие ЧМ по футболу.Только совместным давлением сможем заставить РФ освободить более 70 политзаключенных pic.twitter.com/dNSVgRpBki — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 14, 2018

Напомним, Европейский парламент на заседании 14 июня принял резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого удерживают в Российской Федерации.