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Лише спільним тиском можна змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів, - Клімкін

НовиниПолітика    14.06.2018 - 14:27
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр подякував Європарламенту за ухвалену резолюцію

Лише спільним тиском можна змусити Російську Федерацію звільнити понад 70 політв’язнів. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Вдячний Європарламенту за ухвалену резолюцію щодо Росії, передусім щодо звільнення О. Сенцова та інших політв’язнів. Символічно, що увагу до порушення прав людини Росією привернуто в день відкриття ЧС з футболу. Лише спільним тиском зможемо змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів", - написав міністр.

Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 14 червня прийняв резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в Російській Федерації.

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Теги публікації: Павло Клімкін, резолюция, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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