Лише спільним тиском можна змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів, - Клімкін

Міністр подякував Європарламенту за ухвалену резолюцію

Лише спільним тиском можна змусити Російську Федерацію звільнити понад 70 політв’язнів. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Вдячний Європарламенту за ухвалену резолюцію щодо Росії, передусім щодо звільнення О. Сенцова та інших політв’язнів. Символічно, що увагу до порушення прав людини Росією привернуто в день відкриття ЧС з футболу. Лише спільним тиском зможемо змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів", - написав міністр.

Вдячний Європарламенту за ухвалену резолюцію щодо Росії, передусім щодо звільнення О.Сенцова та інших політв’язнів. Симолічно, що увагу до порушення прав людини Росією привернуто в день

відкриття ЧС з футболу.Лише спільним тиском зможемо змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів pic.twitter.com/dNSVgRpBki — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 14, 2018

Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 14 червня прийняв резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в Російській Федерації.