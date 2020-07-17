Совладельца сгоревшего отеля "Токио Стар" взяли под стражу

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения совладельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Сергею Дурачу. Его взяли под стражу на 25 дней.

Об этом сообщает "Думская".

Соответствующее решение было принято поздно вечером, 17 июля. Подозреваемого отправили в СИЗО.

Дурач был объявлен в розыск 8 месяцев назад. Вчера, 16 июля, он был задержан в аэропорту Одессы по прибытию из Рима, откуда он вернулся по своей воле.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе произошел в августе 2019 года. Тогда в пожаре погибли 9 человек, еще 19 пострадали. Гостиница была одной из самых бюджетных в Одессе, при этом по документам она числилась как "складские помещения" и не имела разрешений на проживание в ней посетителей.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале месяца прокуратура направила в суд обвинение в отношении трех фигурантов по делу о пожаре в "Токио Стар" - совладельца, старшего администратора и администратора отеля обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

Также сообщалось, что другого совладельца отеля Вадима Черного в конце ноября отпустили под круглосуточный домашний арест.