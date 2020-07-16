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В аэропорту Одессы задержали фигуранта дела о пожаре в "Токио Стар"

Одесса, Четверг 16 июля 2020 14:32
В аэропорту Одессы задержали фигуранта дела о пожаре в "Токио Стар"
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" (Думская)
Автор: РБК-Украина

Фигурант был объявлен в розыск по подозрению в нарушении  правил пожарной безопасности

В аэропорту Одессы задержали одного из фигурантов дела о пожаре в гостинице "Токио Стар" в августе 2019 года. Подозреваемый был объявлен в розыск.

Об этом говорится в сообщении полиции Одессы.

Сообщается, что фигурант пытался пересечь государственную границу Украины через международный аэропорт "Одесса". Он является бывшим директором одесского отеля, которого разыскивали по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отметим, по делу о пожаре в гостинице в розыск были объявлены главный инженер и совладелец Сергей Дурач. По данным местных СМИ, в аэропорту был задержан именно Дурач.

Напомним, ранее сообщалось, что дело о пожаре в отеле "Токио Стар" направлено в суд, на сегодня в нем проходят три фигуранта - старший администратор, администратор и совладелец, местный бизнесмен Вадим Черный.

Пожар произошел в августе 2019 года, в результате погибли 9 человек и еще 19 пострадали.

Гостиница была одной из самых бюджетных в Одессе, при этом по документам она числилась как "складские помещения". Документов, которые бы разрешали в здании проживать людям, не было.

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