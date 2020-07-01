Прокуратура направила в суд обвинение по делу о пожаре в "Токио Стар"

Фото: последствия пожара в отеле "Токио Стар" (Думская)

Также правоохранители сообщили два новых подозрения по делу

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинение против трех фигурантов по делу о пожаре в отеле "Токио Стар" в Одессе. Совладельца, старшего администратора и администратора отеля обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Обвинительные акты направлены по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, совладелец отеля - директор и конечный бенефициар юридического лица организовал в нежилых помещениях ремонтного цеха бывшего трамвайного депо, которое не соответствовало требованиям нормативно-правовых актов в области строительства, деятельность отеля. Старший администратор отеля отвечала за соблюдение в отеле требований пожарной безопасности. Администратор отеля - работала в день возникновения пожара, но после срабатывания противопожарной системы неоднократно выключала его и не обеспечила вызов подразделений ГСЧС, что привело к возникновению пожара на всей территории отеля, а также не приняла мер по эвакуации жителей отеля", - сообщили в прокуратуре.

Также правоохранители сообщили о подозрении в нарушении пожарной безопасности второму совладельцу и ответственному за ремонт электросети отеля.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе произошел в августе 2019 года. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали. В итоге был задержан один из совладельцев отеля Вадим Черный.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2019 года Черного отпустили под круглосуточный домашний арест.

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Автор: Игорь Литвиненко