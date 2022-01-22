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Советники "нормандской четверки" встретятся в Париже. Названа новая дата

Новина українською →
Киев, Суббота 22 января 2022 15:54
Советники "нормандской четверки" встретятся в Париже. Названа новая дата Фото: прошлая встреча "нормандской четверки" в 2019 году (kremlin.ru)
Автор: Владислав Красинский

Встреча политических советников "нормандской четверки" состоится в среду, 26 января. Переговоры пройдут в Париже.

Об этом РБК-Украина рассказала Дарья Заривная, спикер главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как известно Украину на переговорах представит сам Ермак. От России будет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, со стороны Германии - советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, а Франции - советник президента Эммануэль Бонн.

Напомним, накануне российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила о встрече советников "нормандской четверки" в Париже. По данным издания, переговоры должны пройти 25 января.

Отметим, ранее источник РБК-Украина в Офисе президента сообщил о подготовке встречи советников "нормандской четверки". Тогда точная дата и место переговоров не называлось.

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