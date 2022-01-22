Советники "нормандской четверки" встретятся в Париже 25 января, - росСМИ

Политические советники лидеров нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция) проведут встречу на следующей неделе. По предварительным данным, переговоры пройдут 25 января в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ" .

По информации нескольких источников российского издания, советники лидеров стран "нормандской четверки" обсуждают встречу на следующей неделе. Предположительно, переговоры пройдут в очном формате в Париже 25 января. Официально объявить об этом планируется в ближайшее время.

Как отмечает издание, Украину на встрече представит глава Офиса президента Андрей Ермак. Со стороны Германии - советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Франции - советник президента Эммануэль Бонн, Россию - замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак. Главной темой переговоров станет выполнение минских соглашений.