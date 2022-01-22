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Советники "нормандской четверки" встретятся в Париже 25 января, - росСМИ

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Москва, Суббота 22 января 2022 15:11
Советники "нормандской четверки" встретятся в Париже 25 января, - росСМИ Фото: нормандская встреча на уровне советников стоится на следующей неделе (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Политические советники лидеров нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция) проведут встречу на следующей неделе. По предварительным данным, переговоры пройдут 25 января в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

По информации нескольких источников российского издания, советники лидеров стран "нормандской четверки" обсуждают встречу на следующей неделе. Предположительно, переговоры пройдут в очном формате в Париже 25 января. Официально объявить об этом планируется в ближайшее время.

Как отмечает издание, Украину на встрече представит глава Офиса президента Андрей Ермак. Со стороны Германии - советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Франции - советник президента Эммануэль Бонн, Россию - замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак. Главной темой переговоров станет выполнение минских соглашений.

Напомним, ранее источник РБК-Украина в Офисе президента сообщил о подготовке встречи советников "нормандской четверки". Тогда точная дата и место переговоров не называлось.

Отметим, 13 января канцлер Олаф Шольц Германии заявил, что представители "нормандской четверки" встретятся в скором времени, но не уточнил уровень переговорщиков.

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