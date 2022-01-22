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Радники "нормандської четвірки" зустрінуться в Парижі. Названа нова дата

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Київ, Субота 22 січня 2022 15:54
Радники "нормандської четвірки" зустрінуться в Парижі. Названа нова дата Фото: минула зустріч "нормандської четвірки" в 2019 році (kremlin.ru)
Автор: Владислав Красінський

Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" відбудеться в середу, 26 січня. Переговори пройдуть у Парижі.

Про це РБК-Україна розповіла Дарина Зарівна, спікер голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як відомо, Україну на переговорах представить сам Єрмак. Від Росії буде заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, з боку Німеччини - радник німецького канцлера Йенс Плетнер, а Франції - радник президента Еммануель Бонн.

Нагадаємо, напередодні Російська газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела повідомила про зустрічі радників "нормандської четвірки" в Парижі. За даними видання, переговори повинні пройти 25 січня.

Зазначимо, раніше джерело РБК-Україна в офісі президента повідомило про підготовці зустрічі радників "нормандської четвірки". Тоді точна дата і місце переговорів не називалося.

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