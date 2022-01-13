Нормандские советники могут провести новую встречу. Но даты пока нет

Фото: в ближайшее время может пройти нормандская встреча на уровне советников (kremlin.ru)

Политические советники лидеров нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция) планируют встретиться в ближайшее время. Однако точной даты пока нет.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"На высшем уровне пока нет, но работаем над этим. В планах это есть. Но это не только от нас зависит", - уточнил собеседник.