Нормандские советники могут провести новую встречу. Но даты пока нет
Политические советники лидеров нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция) планируют встретиться в ближайшее время. Однако точной даты пока нет.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.
"На высшем уровне пока нет, но работаем над этим. В планах это есть. Но это не только от нас зависит", - уточнил собеседник.
Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" встретятся в скором времени, но не уточнил уровень переговорщиков.
Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Франция и Германия инициировали встречу лидеров "нормандской четверки", которую хотят провести в течение ближайших недель. А у президента Украины Владимира Зеленского оценили вероятность нормандского саммита в ближайшее время.