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Нормандские советники могут провести новую встречу. Но даты пока нет

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Киев, Четверг 13 января 2022 18:30
Нормандские советники могут провести новую встречу. Но даты пока нет Фото: в ближайшее время может пройти нормандская встреча на уровне советников (kremlin.ru)
Автор: Владислав Красинский

Политические советники лидеров нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция) планируют встретиться в ближайшее время. Однако точной даты пока нет.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"На высшем уровне пока нет, но работаем над этим. В планах это есть. Но это не только от нас зависит", - уточнил собеседник.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" встретятся в скором времени, но не уточнил уровень переговорщиков.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Франция и Германия инициировали встречу лидеров "нормандской четверки", которую хотят провести в течение ближайших недель. А у президента Украины Владимира Зеленского оценили вероятность нормандского саммита в ближайшее время.

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