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Советники "нормандской четверки" обсудят ситуацию в Керченском проливе

Новости » Политика    11.12.2018 - 12:44
Советники "нормандской четверки" обсудят ситуацию в Керченском проливе
Фото: Константин Елисеев (president.gov.ua)

Украину на переговорах представят Константин Елисеев и Елена Зеркаль

Захват украинских моряков в Керченском проливе станет темой сегодняшней встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине (Германия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Сообщается, что украинскую сторону представят замглавы АПУ Константин Елисеев и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. От российской стороны на переговорах будет советник президента России Владислав Сурков, от немецкой - советник канцлера Ян Хекер.

Напомним, 26 ноября в Берлине прошла встреча политических директоров стран "нормандской четверки", на которой стороны обсудили российскую атаку в Керченском проливе. Кроме того, дипломаты подняли вопрос введения миротворческих сил ООН на территорию оккупированного Донбасса.

Отметим, российский президент Владимир Путин считает "бессмысленной" встречу в нормандском формате до выборов в Украине. По его словам, при нынешней ситуации в Украине смысла в новой встрече лидеров "нормандской четверки" нет. Вместе с тем он заявил, что альтернативы мирным переговорам по ситуации на Донбассе не существует.

 

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Новости Украины морякиКерченский мостНормандская четверка
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