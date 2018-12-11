Радники "нормандської четвірки" обговорять ситуацію в Керченській протоці

Фото: Костянтин Єлісєєв (president.gov.ua)

Україну на переговорах представлять Костянтин Єлісєєв та Олена Зеркаль

Захоплення українських моряків у Керченській протоці стане темою сьогоднішньої зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні (Німеччина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Повідомляється, що українську сторону представлятимуть заступник голови АПУ Костянтин Єлісєєв і заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Від російської сторони на переговорах буде радник президента Росії Владислав Сурков, від німецької - радник канцлера Ян Хекер.

Нагадаємо, 26 листопада в Берліні пройшла зустріч політичних директорів країн "нормандської четвірки", на якій сторони обговорили російську атаку в Керченській протоці. Крім того, дипломати підняли питання введення миротворчих сил ООН на територію окупованого Донбасу.

Зазначимо, російський президент Володимир Путін вважає "безглуздою" зустріч у нормандському форматі до виборів в Україні. За його словами, за нинішньої ситуації в Україні сенсу в новій зустрічі лідерів "нормандської четвірки" немає. Разом з тим він заявив, що альтернативи мирним переговорам щодо ситуації на Донбасі не існує.