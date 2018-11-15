Путин считает "бессмысленной" встречу в нормандском формате до выборов в Украине

Фото: Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Путин заявил, что альтернативы мирным переговорам по ситуации на Донбассе не существует

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает "бессмысленной" встречу в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) до выборов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Путина, при нынешней ситуации в Украине смысла в новой встрече "нормандской четверки" нет. Вместе с тем, он заявил, что альтернативы мирным переговорам по ситуации на Донбассе не существует.

"Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине сейчас, более или менее бессмысленно", - сказал Путин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению Путина действующие власти Украины "не способны урегулировать ситуацию на Донбассе". При этом, Путин заявил, что РФ будет работать с любыми новыми властями Украины.

Добавим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи в нормандском формате пока нет. По его словам, для встречи "нет необходимой почвы и предпосылок, отсутствуют намеки на возможную результативность".