Представители стран "нормандской четверки" обсудили ситуацию в Черном море

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Стороны также обсудили возможность введения миротворцев на Донбасс

В Берлине в понедельник, 26 ноября, состоялась встреча политических директоров стран "нормандской четверки", во время которой стороны обсудили российскую атаку вблизи Керченского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Также глава МИД Украины сообщил, что политдиректора обсудили возможность введения миротворческих сил ООН на территорию Донбасса.

"В Берлине политдиректора Нормандской четверки имели широкий спектр тем для обсуждения: вчерашние события в Черном море и миротворцы на Донбассе. Спасибо нашим французским и немецким партнерам за поддержку и жесткую позицию. А Россия - традиционно безнадежная, и это уже, похоже, диагноз", - написал он.

Напомним, ранее постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН выразили обеспокоенность в связи с атакой РФ на украинские корабли и призвали освободить задержанных моряков.

Страны призывают РФ обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море. Также представители стран призвали всех действовать с предельной сдержанностью для деэскалации ситуации.

"Задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а корабли переданы обратно", - говорится в сообщении постоянных представителей.