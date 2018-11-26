ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Представители стран "нормандской четверки" обсудили ситуацию в Черном море

Новости » Политика    26.11.2018 - 19:44
Представители стран "нормандской четверки" обсудили ситуацию в Черном море
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Стороны также обсудили возможность введения миротворцев на Донбасс

В Берлине в понедельник, 26 ноября, состоялась встреча политических директоров стран "нормандской четверки", во время которой стороны обсудили российскую атаку вблизи Керченского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Также глава МИД Украины сообщил, что политдиректора обсудили возможность введения миротворческих сил ООН на территорию Донбасса.

"В Берлине политдиректора Нормандской четверки имели широкий спектр тем для обсуждения: вчерашние события в Черном море и миротворцы на Донбассе. Спасибо нашим французским и немецким партнерам за поддержку и жесткую позицию. А Россия - традиционно безнадежная, и это уже, похоже, диагноз", - написал он.

Представители стран &quot;нормандской четверки&quot; обсудили ситуацию в Черном море

Напомним, ранее постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН выразили обеспокоенность в связи с атакой РФ на украинские корабли и призвали освободить задержанных моряков.

Страны призывают РФ обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море. Также представители стран призвали всех действовать с предельной сдержанностью для деэскалации ситуации.

"Задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а корабли переданы обратно", - говорится в сообщении постоянных представителей.

В ОБСЕ призывают Украину и Россию к сдержанности Великобритания решительно осуждает действия России в Азовском море, - Хант
Новости Украины Азовское мореНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь