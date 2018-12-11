Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)

Меркель заявила, что РФ должна принять все меры для обеспечения свободного передвижения Керченским проливом

Канцлер Германии Ангела Меркель, во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, потребовала освободить украинских моряков, которые были захвачены во время атаки вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффан Зайберт рассказал, что Меркель подчеркнула, что российская сторона должна принять все меры, для обеспечения беспрепятственного передвижения кораблей в районе Керченского пролива.

Также сообщается, что проведение переговоров между президентом РФ и канцлером ФРГ состоялись по инициативе Берлина.

Ранее сообщалось, что Литва призывает НАТО и ЕС усилить санкции против России из-за ситуации в Азовском море. Литовский сейм призывает передать контроль над оккупированными и контролируемыми Россией украинскими территориями ООН, а Москву обязать отпустить украинских политзаключенным'заключенных и военнопленных в'язниць.

Напомним, Германия предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предложил обсудить эту тему во время зусагретрічі между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря.