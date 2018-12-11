Госдеп рекомендует гражданам США отказаться от посещения оккупированного Крыма

Фото: Чонгар (khoda.gov.ua)

Американцы могут быть подвергнуты репрессиям в оккупированном Крыму

Гражданам США не рекомендуется посещать Крым из-за оккупации Россией части территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации, размещенные на сайте Госдепа.

Как отмечается в сообщении, военное присутствие в Крыму достаточно велико.

"Вероятно, Российская Федерация предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках своей оккупации этой части Украины", - говорится в публикации.

По данным Госдепа, оккупационная администрация Крыма продолжает жестоко обращаться с иностранцами и местным населением, особенно с теми, кого она считает не согласными с ее господством на полуострове.

"Международное сообщество, включая Соединенные Штаты и Украину, не признает аннексию Крыма Россией", - говорится в публикации.

Как сообщало РБК-Украина, 6 декабря во время встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ украинский МИД предоставил доказательства милитаризации Крыма и российской агрессии.

На заседании Совета безопасности ООН 26 ноября, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что рассчитывает на ужесточение санкций против России после атаки против украинских кораблей в Керченском проливе.