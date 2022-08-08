Советник Зеленского объяснил необходимость введения санкций против РФ в атомной отрасли

Дополнительные санкции против России в атомной отрасли необходимы, чтобы ограничить влияние Кремля на новые страны, на которые может распространиться зона интересов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко во время телемарафона .

"Они (санкции, - ред.) достаточно болезненные, все-таки российская экспансия шла в том числе и через ядерную энергетику. Достаточно вспомнить, что "Росатом" пытался и пытается насаждать проекты энергетического характера, строительства атомных электростанций по всему миру. Сейчас это активно обсуждается после поездки их министра иностранных дел (Сергея Лаврова, - ред.) в Африку, где тоже такого рода договоренности были достигнуты", - говорит он.

По его мнению, подобные договоренности выгодны Кремлю, поскольку привязывают страну-партнера на длительный период времени к России.

"Потому что технология будет заточена под ядерное топливо из России, потому что эксперты и технологи будут использовать из России, и потому что атомная энергетика представляет опасность. Достаточно вспомнить нашу Чернобыльскую АЭС, Фукусиму, а сейчас можно воочию видеть, что происходит на Запорожской АЭС. Тот, кто контролирует технологию и ядерное топливо, может влиять, в том числе на политику в стране" ,- объяснил Устенко.