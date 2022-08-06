СМИ идентифицировали оккупанта, который пытал и убил украинского бойца: что известно

Журналисты заявляют, что им удалось идентифицировать российского оккупанта, который на видео пытал украинского бойца. Речь идет о тувинце по имени Очур-Сугэ Монгуш из батальона "Ахмат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bellingcat и The Insider.

Отмечается, что журналистам даже удалось пообщался по телефону с главным участником пыток. Указано, что во время разговора он пытался отрицать свою причастность к преступлению, но выдал себя, запутавшись в показаниях.

В частности, исследования двух изданий помогло выявить всех причастных, а также место, где солдаты в российской военной форме пытают ножом украинского военнопленного, издеваются над ним, а потом казнят выстрелом в голову.

Известно, что события происходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области.

Журналисты объясняют, что идентифицировать российского военного они смогли взяв за основу лицо и элементы одежды, например, характерную черную шляпу и украинскую военную рубашку.

Также расследователи смогли опознать Монгуша на нескольких русских видео, которые были опубликованы в июне и июле.

На части роликов журналисты заметили и белую машину с черной буквой Z на двери, которая появляется в роликах с убийством пленного.

Кроме того, получив один из роликов с бойцами "Ахмата", Bellingcat и The Insider использовали несколько сервисов распознавания лиц и нашли его страницы в соцсетях.

Как утверждают журналисты, тувинец Очур-Сугэ Монгуш родился в 1993 году. Ранее, судя по фотографиям из соцсетей, он работал в МЧС.

В разговоре с журналистами он заявил, что "никого не пытал и вообще никогда не держал в руках оружие", а просто сопровождал российских журналистов, а видео с его участием просто смонтировано.

Также Очур-Суге заявил, что такую шляпу, как у него, якобы очень много людей, а автомобиль, который фигурирует на видео с пытками, он никогда не видел.

При этом Монгуш признал и несколько раз повторил, что на видео, опубликованном на территории завода "Азот", действительно он.

Поэтому в Bellingcat и The Insider пришли к выводам, судя из всех собранных деталей и противоречивым заявлениям Монгуша, он действительно мог быть напрямую причастным к пыткам украинского военнопленного.

Фото: СМИ идентифицировали оккупанта, который пытал и убил украинского бойца (twitter.com/the_ins_ru)

Напомним, как сообщалось, в конце июля в сети появилось видео, на котором российский солдат отрезает украинскому военнопленному канцелярским ножом гениталии. Позже была опубликована запись с казнью потерпевшего.

Добавим, в Конгрессе США осудили пытки украинского бойца, которое попало в сеть. Призывали немедленно помочь Украине победить российское зло.

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