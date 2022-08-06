Россияне стали первыми в мире, кто использует АЭС для террора, - Зеленский
Российские войска стали первыми в мире, использующими для террора атомную станцию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
Президент констатировал серьезное обострение вокруг ЗАЭС.
"Российские террористы стали первыми в мире, использующими для террора атомную станцию, крупнейшую в Европе. Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях против России за создание такой глобальной угрозы", - заявил он.
Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".
ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.
МАГАТЭ заявило, что вчерашний обстрел россиянами АЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.
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