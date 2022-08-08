Радник Зеленського пояснив необхідність запровадження санкцій проти РФ в атомній галузі

Додаткові санкції проти Росії в атомній галузі необхідні для того, щоб обмежити вплив Кремля на нові країни, на які може поширитися зона інтересів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка під час телемарафону .

"Вони (санкції, - ред.) досить болючі, все-таки російська експансія йшла в тому числі і через ядерну енергетику. Досить згадати, що "Росатом" намагався і намагається насаджувати проекти енергетичного характеру, будівництва атомних електростанцій у всьому світі. Зараз це активно обговорюється після поїздки їх міністра закордонних справ (Сергія Лаврова, - ред.) до Африки, де також такого роду домовленості було досягнуто", - каже він.

На його думку, подібні домовленості вигідні Кремлю, оскільки прив'язують країну-партнера на тривалий період до Росії.

"Тому що технологія буде заточена під ядерне паливо з Росії, тому що експерти та технологи будуть використовувати з Росії, і тому що атомна енергетика становить небезпеку. Досить згадати нашу Чорнобильську АЕС, Фукусіму, а зараз можна на власні очі бачити, що відбувається на Запорізькій АЕС. Хто контролює технологію і ядерне паливо може впливати, у тому числі на політику в країні", - пояснив Устенко.