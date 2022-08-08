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Радник Зеленського пояснив необхідність запровадження санкцій проти РФ в атомній галузі

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Україна, Понеділок 08 серпня 2022 19:23
Радник Зеленського пояснив необхідність запровадження санкцій проти РФ в атомній галузі Фото: радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Додаткові санкції проти Росії в атомній галузі необхідні для того, щоб обмежити вплив Кремля на нові країни, на які може поширитися зона інтересів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка під час телемарафону.

"Вони (санкції, - ред.) досить болючі, все-таки російська експансія йшла в тому числі і через ядерну енергетику. Досить згадати, що "Росатом" намагався і намагається насаджувати проекти енергетичного характеру, будівництва атомних електростанцій у всьому світі. Зараз це активно обговорюється після поїздки їх міністра закордонних справ (Сергія Лаврова, - ред.) до Африки, де також такого роду домовленості було досягнуто", - каже він.

На його думку, подібні домовленості вигідні Кремлю, оскільки прив'язують країну-партнера на тривалий період до Росії.

"Тому що технологія буде заточена під ядерне паливо з Росії, тому що експерти та технологи будуть використовувати з Росії, і тому що атомна енергетика становить небезпеку. Досить згадати нашу Чорнобильську АЕС, Фукусіму, а зараз можна на власні очі бачити, що відбувається на Запорізькій АЕС. Хто контролює технологію і ядерне паливо може впливати, у тому числі на політику в країні", - пояснив Устенко.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".

Також Зеленський нагадав, що РФ стала першою у світі, хто використовував для терору атомну станцію.

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